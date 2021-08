LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal nach Halbjahreszahlen von 320 auf 343 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Mit dem Ende von pandemiebedingten Restriktionen hätten sich etliche Geschäftsfelder des Kosmetikkonzerns wieder erholt, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das gelte beispielsweise für Duftstoffe und Make-up. In der Bewertung der Aktie seien die Besserungen allerdings bereits mehr als enthalten./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 13:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 04:00 / GMT



ISIN: FR0000120321

