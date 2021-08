Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben auch am Dienstag erst einmal vorsichtig. Der XDAX notiert zwar 0,4 Prozent im Plus, gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag wäre das aber nur ein knappes Plus von ein paar Zählern. Der Euro Stoxx 50 wird am Dienstag ebenfalls kaum bewegt erwartet.Laut den Experten der Commerzbank ist unter den Anlegern derzeit wieder erhöhte Vorsicht angesagt. Sie führen dies auf die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus zurück, die nun in einigen Städten Chinas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...