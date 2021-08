DJ IWF teilt Sonderziehungsrechte für 650 Mrd US-Dollar zu

Von Hans Bentzien

FRANKFURT/WASHINGTON (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird am 23. August 456 Milliarden Sonderziehungsrechte (SZR) zuteilen, um die von der Corona-Pandemie getroffene Weltwirtschaft besser mit Liquidität zu versorgen. Das hat der Gouverneursrat des IWF am Montagabend (Ortszeit) in Washington beschlossen.

"Die SZR-Zuteilung wird allen Mitgliedern zugutekommen, den langfristigen globalen Bedarf an Reserven decken, Vertrauen schaffen und die Widerstandsfähigkeit und Stabilität der Weltwirtschaft fördern. Sie wird insbesondere unseren schwächsten Ländern helfen, die mit den Auswirkungen der Covid-19-Krise zu kämpfen haben", erklärte die Geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva.

SZR sind eine vom IWF emittierte Reservewährung, die von den Mitgliedstaaten frei verwendet werden kann. Der zugeteilte Betrag entspricht 650 Milliarden US-Dollar. Alle Länder erhalten ihren Anteil an den SZR entsprechend ihrer IWF-Quote. Etwa 275 Milliarden US-Dollar der neuen Zuteilung gehen an Schwellen- und Entwicklungsländer, einschließlich einkommensschwacher Länder.

"Wir werden auch weiterhin aktiv mit unseren Mitgliedern zusammenarbeiten, um praktikable Wege für die freiwillige Weiterleitung von SZR von wohlhabenderen an ärmere und anfälligere Mitgliedsländer zu finden, um deren Erholung von der Pandemie zu unterstützen und ein widerstandsfähiges und nachhaltiges Wachstum zu erreichen", erklärte Georgieva.

Eine wichtige Möglichkeit besteht laut IWF darin, dass Mitglieder, die über eine starke Auslandsposition verfügen, freiwillig einen Teil ihrer SZR für die Ausweitung der Kreditvergabe an einkommensschwache Länder über den Treuhandfonds für Armutsbekämpfung und Wachstum (PRGT) des IWF bereitstellen.

Die Unterstützung durch den PRGT ist derzeit zinsfrei. Der IWF prüft nach eigenen Angaben auch andere Wege, um ärmere und anfälligere Ländern bei der Erholung zu unterstützen. Ein neuer "Resilience and Sustainability Trust" könnte in Betracht gezogen werden, um mittelfristig ein widerstandsfähigeres und nachhaltigeres Wachstum zu ermöglichen.

