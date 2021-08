LONDON (dpa-AFX) - Der britische Öl- und Gaskonzern BP zahlt angesichts eines überraschend hohen Quartalsgewinns erstmals seit einem Jahr wieder mehr Dividende. Die Aktionäre sollen nun 5,46 US-Cent je Aktie erhalten, wie BP am Dienstag in London mitteilte. In den vorangehenden Quartalen hatten sie sich noch mit 5,25 Cent je Papier zufrieden geben müssen, nachdem der Konzern die Ausschüttung infolge des Ölpreiseinbruchs zu Beginn der Corona-Krise stark gekürzt hatte. Zudem beginnt der Energiemulti nun mit einem Aktienrückkauf von 1,4 Milliarden US-Dollar, der aus im ersten Halbjahr generierten überschüssigen Barmitteln finanziert werde.

Nach dem schwierigen Corona-Jahr 2020 sprudeln dank der steigenden Ölpreise inzwischen auch die Gewinne der Branche wieder. Im zweiten Quartal verdiente BP unter dem Strich 3,1 Milliarden Dollar (2,6 Mrd Euro). Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte der Konzern noch einen Verlust von knapp 17 Milliarden Dollar verkraften müssen. Bereinigt um Sonderfaktoren lag der Gewinn im vergangenen Jahresviertel bei rund 2,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet./tav/mis