HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa von 23,30 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe ein gutes erstes Halbjahr hinter sich, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv hebt er hervor, dass es keine Sonderfaktoren gegeben habe, um die man die Ergebnisse bereinigen müsse. Gleichzeitig werde die Aktie immer noch mit einem Abschlag zur Branche gehandelt. Huttner erhöhte seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2023./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628

