An der Lage hat sich zum Vortag wenig geändert. Die Aktien sind mit einem Aufschlag von 0,44% aus dem Handel gegangen. Sowohl im Tageschart als auch im Wochenchart befinden sich die Titel in einem Abwärtstrendkanal. Im Bereich von 50,50 bis 51,00 Euro bietet sich unverändert eine Short-Chance bei den Aktien von Bayer an. Diese Short-Position könnte über dem Widerstand bei 51,60 Euro abgesichert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...