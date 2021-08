Die CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3) steht für weltweite Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten, kann im ersten Halbjahr seinen kräftigen Wachstumskurs fortsetzen. Rekordzahlen für den Dienstleister, der erwartet diese Dynamik im zweiten Halbjahr fortsetzen zu können. Und in der Branche, in der Cliq Digital tätig ist, zählt vor allen Dingen Umsatzwachstum. Und wenn das trotz hoher Marketingausgaben auch noch mit einem positiven EBIT möglich ist, scheint die Entwicklung zu stimmen. Umsatz plus 34% - Nordamerika stärkster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...