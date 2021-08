Die DAX-Aktie, die im Juli am besten performt hat, ist ohne Zweifel die von Delivery Hero. Mit Blick auf den vergangenen Monat stellen wir fest, dass die Anteilsscheine ein Plus von ca. 8,1 % vorweisen können. Das ist ohne Zweifel nicht viel. Aber trotzdem bemerkenswert, dass ausgerechnet diese Aktie unseren Leitindex anführt. Aber was hat diese DAX-Aktie in den letzten ca. vier Wochen bewegt? Und ist die Aktie von Delivery Hero auch jetzt noch ein Kauf? Überaus interessante Fragen, die Foolishe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...