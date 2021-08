Dresden (ots) - Die Deutschland-Kreditkarte Classic und die Deutschland-Kreditkarte Gold locken Neukunden bis Ende August 2021 mit einer besonderen Sommeraktion. Inhaber profitieren zudem von den Top-Konditionen. Denn das Abheben von Bargeld ist beispielsweise mit beiden Visa-Karten weltweit gebührenfrei möglich.90 Euro Bonus für Visa-ClassicMit der kostenlosen Deutschland-Kreditkarte Classic können Neukunden einen Bonus von bis zu 90 Euro erhalten. Dieser kann sogar noch höher ausfallen. Denn er setzt sich aus 70 Euro Startguthaben und 20 Euro Prämie des "Kunden werben Kunden"-Programms zusammen. Es können jederzeit weitere Neukunden geworben werden. Damit kann die Gesamtsumme noch steigen.Für die 70 Euro Startguthaben muss die kostenlose Visa-Card im Aktionszeitraum zwischen dem 3. und 31. August 2021 online von einem Neukunden beantragt werden. Dieser muss damit innerhalb von acht Wochen nach Erhalt der Karte mindestens 500 Euro umsetzen. Geldabhebungen, Überweisungen auf das Referenzkonto und die Nutzung des Sofortgeldes sind davon ausgeschlossen.Top-Konditionen der kostenlosen Visa-CardDie Deutschland-Kreditkarte Classic überzeugt Kunden nicht nur durch Promotion-Aktionen, sondern auch durch ihre Top-Konditionen. Denn es entfallen zum einen die Jahresgebühren. Zum anderen ist der weltweite Einsatz sowie das Abheben von Bargeld an Automaten kostenlos.Neukunden beantragen die gebührenfreie Visa-Karte über einen vollständig digitalen Antrag. Im Anschluss kann zwischen dem schnellen Videoident- oder dem bekannten Postident-Verfahren ausgewählt werden.Haben Kunden die Deutschland-Kreditkarte Classic erhalten, ist die Rückzahlung in den ersten drei Monaten zinsfrei. Danach können Inhaber flexibel darüber entscheiden. Neben dem kontaktlosen Bezahlen kann die Visa-Card auch bei Apple Pay sowie bei Google Pay hinterlegt werden.Gold-Bonus von mindestens 20 EuroMit der Deutschland-Kreditkarte Gold kann jede Person mindestens einen 20 Euro-Bonus erhalten. Denn dank des "Kunden werben Kunden"-Programms bekommen Werbende pro bestätigtem Neukunden 20 Euro. Das gilt für jeden geworbenen Neukunden.Weitere Vorteile: Die goldene Visa-Card ist im ersten Jahr gebührenfrei. Der Einsatz ist im Europäischen Wirtschaftsraum und das Abheben von Bargeld weltweit kostenlos möglich. Außerdem bietet sie unter anderem eine Auslandsreise-Krankenversicherung sowie eine Reiserücktritts- und Abbruchversicherung.Link zur Deutschland-Kreditkarte:www.deutschland-kreditkarte.deRegistrierung beim "Kunden werben Kunden"-Programm von PaySol:https://empfehlung.paysol.de/ (https://www.paysol.de/klick/pkifx)Über PaySol GmbH & Co. KGPaySol ist Partner deutscher Finanzinstitute und Vermarkter sowie Urheber gemeinsamer Finanzprodukte. Das Leistungsspektrum reicht von der Entwicklung und technischen Umsetzung von Zahlungsprodukten sowie Antragsstrecken bis hin zu deren Markenbildung und Vermarktung.Pressekontakt:Christian BachHead of CommunicationsKönigsbrücker Str. 28, 01099 DresdenTel. (0351) 64753308Mail: presse@paysol.deOriginal-Content von: PaySol GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121054/4984413