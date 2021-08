DJ Enel kauft Wasserkraftwerke von ERG für 1 Milliarde Euro

Von Mauro Orru

ROM (Dow Jones)--Der Energiekonzern Enel hat eine Vereinbarung über den Erwerb der ERG Hydro und ihres Portfolios an Wasserkraftwerken für 1,04 Milliarden Euro unterzeichnet. Damit erhöht der Konzern seine installierte Kapazität an erneuerbaren Energien in Italien. Die Transaktion mit dem Mutterkonzern ERG Power Generation SpA basiere auf einem Unternehmenswert von 1 Milliarde Euro. Die Akquisition werde mit dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der bestehenden Verschuldungskapazität bezahlte, teilte die Enel SpA.

ERG Hydro besitzt ein Portfolio von Wasserkraftwerken mit einer installierten Leistung von 527 Megawatt, bestehend aus 19 Wasserkraftwerken und sieben Kleinstwasserkraftwerken. Das Unternehmen verfügt außerdem über sieben große Staudämme und vier Stauseen. Die Transaktion soll Anfang 2022 abgeschlossen werden, wodurch sich die installierte Wasserkraftkapazität in Italien auf etwa 13 Gigawatt und die Gesamtkapazität an erneuerbaren Energien auf etwa 14,5 Gigawatt erhöht.

