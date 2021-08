Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher präsentiert. Er notierte kurz vor neun Uhr bei 1,1873 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,1869 Dollar gehandelt worden war."Der Dollar gab am Montag wieder nach und folgte damit dem bereits in der vergangenen Woche eingeleiteten, tertiären Abwärtstrend", kommentierten die Experten der Helaba die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...