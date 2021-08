NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach endgültigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Zwar hätten die Ergebnisse im zweiten Quartal insgesamt enttäuscht, im Juni hätten sich die Geschäfte aber wieder belebt, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Er vermutet, dass das zweite Quartal die Talsohle für den Anbieter von Fernwartungssoftware gewesen ist. Im zweiten Halbjahr sollte sich die Nachfrage stabilisieren, gestützt vor allem vom Geschäft mit Unternehmen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 07:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 07:05 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2YN900

