Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf das Flugtaxi Startup Lilium, schauen auf die Zahlen von ON SEMICONDUCTOR und auf neuen Rückenwind für PELOTON INTERACTIVE. Außerdem im Fokus: Neues von den Impfstoffherstellern: BIONTECH, MODERNA und SINOPHARM aus China.

Die Wallstreet tendierte gestern etwas leichter. Der DOW JONES gab 0,3% ab, der S&P500 knapp 0,2%. Der technologielastige NASDAQ1000 schaffte immerhin ein neutrales Ergebnis. So startet auch das deutsche Börsenbarometer heute in den frühen Handel - unverändert gegenüber gestern Abend.

Den vollständigen Artikel lesen ...