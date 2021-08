Mit der Regelanpassung verliert der MDAX im September zehn seiner stärksten Zugpferde. Das bedeutet aber nicht, dass der Index keine lohnenden Investments bereithält. In unserem heutigen Rundblick lesen Sie, von welchen Werten wir uns im 2. Hj. eine klare Outperformance versprechen, sofern die konjunkturellen Vorzeichen weiter auf Wachstum stehen. Bei der Auswahl der Werte stand die fundamentale Qualität des Unternehmens und das Timing an erster Stelle.Mit der neuerlichen Prognoseanhebung für das laufende Jahr zeigte Fuchs Petrolub (42,48 Euro; DE0005790430) erneut eindrucksvoll, wie gut das Geschäft mit Schmierstoffen aktuell läuft. Das Unternehmen rechnet nun für 2021 mit einem Umsatz am oberen Ende der Spanne von 2,7 Mrd. bis 2,8 Mrd. Euro. Das entspricht einer Steigerungsrate im Jahresvergleich von rd. 15%, was dreimal so hoch ist wie die durchschnittliche Wachstumsrate der vergangenen Jahre (4,3%). Beim EBIT kalkuliert CEO Stefan Fuchs mit 330 Mio. bis 340 Mio. Euro, was einer Marge von rd. 12,5% entspricht. Hier hat Fuchs Petrolub noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...