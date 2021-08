Die Wiener Börse ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg um 9.20 Uhr um 0,42 Prozent auf 3.523,37 Punkte. Der ATX-Prime erhöhte sich um 0,39 Prozent auf 1.785,45 Zähler.Am Markt sei allerdings erhöhte Vorsicht angesagt, hieß es am Markt. Dafür verantwortlich sei die Verbreitung der neuen Delta-Variante des Coronavirus, die nun auch zu Lockdown-Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...