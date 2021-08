Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Am 8. April 2021 informierte SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. die CA Immobilien Anlagen AG (die "Gesellschaft") (ISIN AT0000641352/ WKN 876520), dass sie eine kontrollierende Beteiligung gemäß § 22 Übernahmegesetz an der Gesellschaft erworben hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...