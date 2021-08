Mainz (ots) - In dem Coming-of-Age-Drama "Leave No Trace - Meine Wildnis" stellt Regisseurin Debra Granik in beeindruckenden Bildern einer weitgehend unberührten Landschaft eine Gesellschaft von Außenseitern dar, die sich einer kapitalistischen Lebensweise entzieht. Das ZDF zeigt die Free-TV-Premiere am Samstag, 7. August 2021, 23.15 Uhr.Mitten im Wald lebt der verwitwete Kriegsveteran Will (Ben Foster) mit seiner 13-jährigen Tochter Tom (Thomasin McKenzie) in selbstgenügsamer Einsamkeit. Nur für die nötigsten Einkäufe begibt sich das Vater-Tochter-Duo in die Innenstadt; ihr Geld stammt aus dem illegalen Verkauf der Psychopharmaka, die Will als Veteran der Army regelmäßig verschrieben werden. Doch die Idylle hat ein Ende, als die beiden eines Tages durch einen Zufall entdeckt werden. Nach ihrer vorläufigen Festnahme durch die Polizei ändert sich das Leben der beiden schlagartig. Gegen ihren Willen müssen Vater und Tochter an einem Resozialisierungsprogramm teilnehmen, um schrittweise wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/leavenotracehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4984564