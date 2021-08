Köln (ots) - Das gab es noch nie: Erstmals feiert ein Kinofilm Streaming-Premiere auf TVNOW! Nach dem beachtlichen Leinwanderfolg hält der Streaming-Dienst der Mediengruppe RTL ab dem 5. September 2021 die lebensbejahende Geschichte von Stefanie Pape "Gott, du kannst ein Arsch sein!" zum Abruf bereit. Mit Heike Makatsch ("Ich war noch niemals in New York"), Til Schweiger ("Honig im Kopf"), Jürgen Vogel ("Club der roten Bänder"), Benno Fürmann ("Babylon Berlin"), Jasmin Gerat ("Kokowääh"), Inka Friedrich ("Sommer vorm Balkon"), Max Hubacher ("Der Hauptmann") und der Newcomerin Sinje Irslinger in ihrer ersten Kinohauptrolle ist der Film hochkarätig besetzt.Inspiriert von dem gleichnamigen Bestseller wird die berührende Geschichte der 16-jährigen Steffi Pape erzählt, die nach ihrer Diagnose die verbleibende Zeit in vollen Zügen genießen will. "Gott, du kannst ein Arsch sein!" ist eine bildgewaltige Liebeserklärung an das Leben. Im Nordseewind fliegen, auf Kühen reiten oder Snowboardfahren im Hochsommer - angetrieben von unbändiger Lebenslust stürzt sich der Teenager in ein unglaubliches Abenteuer..."Gott, du kannst ein Arsch sein!" ist eine Produktion der UFA FICTION in Zusammenarbeit mit RTL, gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW, die Filmförderungsanstalt FFA, den FilmFernsehFonds Bayern und den Deutschen Filmförderfonds DFFF. Produzent ist Tommy Wosch, der gemeinsam mit Katja Kittendorf das Drehbuch verfasst hat. Regie führte André Erkau ("Das Leben ist nichts für Feiglinge"). Executive Producer waren Philipp Steffens und Sylke Poensgen (RTL). Die Leitung liegt bei Programmdirektorin TVNOW Frauke Neeb und Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland. Die Dreharbeiten fanden 2019 in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Frankreich statt.Zum Inhalt von "Gott, du kannst ein Arsch sein!":Die 16-jährige Steffi (Sinje Irslinger) hat soeben ihren Realschulabschluss gemacht und steckt voller Tatendrang. Sie freut sich auf die Abschlussfahrt nach Paris und plant eine romantische Nacht in der Stadt der Liebe mit ihrem Freund Fabi (Jonas Holdenrieder). Nach der Klassenfahrt will Steffi eine Ausbildung als Polizistin machen. Doch bei Routineuntersuchungen werden Auffälligkeiten in ihrem Blutbild festgestellt und bald darauf ist klar: Es ist Krebs. Unheilbar. Die Welt von Familie Pape bricht zusammen. Ihre Eltern Eva (Heike Makatsch) und Frank (Til Schweiger) hoffen auf ein Wunder. Die Abschlussfahrt? Undenkbar, mit dieser Diagnose! Nicht jedoch für Steffi. Als sie den Zirkussohn und Motorradakrobaten Steve (Max Hubacher) kennenlernt, der vor seinem autoritären Vater (Jürgen Vogel) flüchtet und ihr kurzerhand anbietet, sie nach Paris zu fahren, zögert sie nicht. Mit geklautem Auto und ohne Geld machen sich die beiden auf den Weg. Eva und Frank wollen ihre Tochter zur Besinnung bringen und nehmen die Verfolgung auf. Und so beginnt ein einzigartiger Roadtrip voller Höhen und Tiefen, angetrieben von tiefer Sehnsucht und der Lust am Leben.Den Film können Sie bereits hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/tvnow/index.html?id=502e0564-f082-11eb-b32d-001a4aa4414e) in unserem Media Hub anschauen.Hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Gott-du-kannst-ein-Arsch-sein-00001/) das ausführliche Presseheft zum Kinostart im Oktober 2020.Über TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique User:innen der mit Abstand stärkste deutsche Streamingdienst im Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 50.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kund:innen zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Pressekontakt:Leyla KarsakMediengruppe RTL Deutschland GmbHTVNOW KommunikationTelefon: 0221-45674233Fax: 0221-45674292leyla.karsak@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4984597