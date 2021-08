Das Wertpapier von Tesla notiert heute etwas fester. Das Papier kostete zuletzt 601,90 Euro. An der Börse liegt die Aktie von Tesla zur Stunde im Plus. Die Aktie legte um 3,60 Euro zu. Das Wertpapier notierte zuletzt bei 601,90 Euro. Legt die Tesla-Aktie aus jetziger Sicht in den kommenden Tagen noch um mehr als 23,33 Prozent zu, wäre ein neues Allzeithoch für das Papier erreicht.

