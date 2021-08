"Die Rente ist sicher" - jüngere Menschen in Deutschland vertrauen auf diese Aussage längst nicht mehr. ‚Weiter so' kommt längst an seine Grenzen. 58% der unter 40-Jährigen sind überzeugt, dass es für die Generation ihrer Eltern einfacher war, ein finanzielles Polster für den Ruhestand aufzubauen als für sie selbst. Jeder Fünfte in dieser Altersgruppe befürchtet sogar mit großer Sicherheit, im Alter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...