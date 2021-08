NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen "formidabel" übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Das Unternehmen profitiere von außergewöhnlich hohen Margen auf den nordamerikanischen Absatzmärkten. Aber auch in Europa agiere Stellantis mittlerweile wieder profitabler./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 07:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 07:32 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

