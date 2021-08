(shareribs.com) Chicago 03.08.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade liegen am Dienstag unter Druck. Die Wetterprognosen lassen eine leichte Entspannung erwarten. Derweil hat sich der Zustand der Maisernte weiter verschlechtert. Das Wetter in den Teilen der USA ist weiterhin schlecht für die Entwicklung der Pflanzen. Zuletzt hat sich aber ein leichter Optimismus herausgebildet, da in einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...