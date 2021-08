Die Erzeugerpreise, also die Kosten der Unternehmen, steigen so stark wie noch nie seit Erfassung der Daten (also seit dem Jahr 1999) - ein Vorbote für weiter steigende Inflation. So stiegen die Erzeugerpreise laut Eurostat in der Euro-Zone um +10,2% zum Vorjahresmonat und in der EU um +10,3% gegenüber demselben Zeitraum. Producer Prices In the ...

