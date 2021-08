Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hin und her geht es für den ITRAXX Senior Financial, so die Analysten der Helaba.Nach einem Closing oberhalb der 54er Marke am Freitag sei es zum Wochenstart wieder etwas unter das umkämpfte Level gegangen. Eine klare Tendenz gebe es aktuell nicht, insofern werde sich die Schwankungsanfälligkeit in den kommenden Tagen wohl fortsetzen. Seit langer Zeit gebe es wieder mal etwas vom Primärmarkt zu berichten. Barclays habe gestern ein achtjähriges Benchmark-Papier sehr erfolgreich platziert. Das Buch sei mehr als 2fach überzeichnet gewesen. ...

