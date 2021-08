München (www.fondscheck.de) - Der MEAG Nachhaltigkeit (ISIN DE0001619997/ WKN 161999) investiert weltweit überwiegend in große führende Unternehmen, die nachhaltig agieren und somit einen Beitrag zu einem verantwortungsbewussten Wirtschaftswachstum leisten, so die Experten von MEAG.Umweltgerechtes und soziales Verhalten der Unternehmen würden ebenso wie finanzieller Erfolg zu den Auswahlkriterien des Fondsmanagements gehören. Der Fonds wende anerkannte Strategien zur Auswahl der Wertpapiere an. So werde mit strengen Ausschlusskriterien gearbeitet und nur in Unternehmen investiert, die im Branchenvergleich sehr gute Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien erbringen würden (Best-in-Class-Ansatz). Ziel sei ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. ...

