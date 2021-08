Starnberg (ots) - "Du bist kreativ wir spenden!" Unter diesem Motto fand im Mai und Juni diesen Jahres der "Mehr vom Leben" Kreativ-Wettbewerb der PARI Pharma GmbH statt. Die Mitmach-Aktion für Patienten und Angehörige stieß bei der Mukoviszidose-Community auf großes Interesse. Der Experte im Bereich Atemgwegsgesundheit übergab nun 10.000 EUR für das Programm muko.fit an den Mukoviszidose e.V.Mit seinen durchdachten Lösungen und effizienten Therapien setzt sich die Unternehmensgruppe PARI dafür ein, dass Patienten "Mehr vom Leben" genießen können. Genau dieses "Mehr vom Leben" - und was es für jeden Einzelnen bedeutet - stand im Fokus der Aktion. Was sind wertvolle Augenblicke und sorgenfreie Momente im Alltag von Mukoviszidose-Patienten und deren Angehörigen, aus denen sie Kraft schöpfen? Dies sollten die Teilnehmer kreativ zum Ausdruck bringen und in wenigen Sätzen erklären.Zahlreiche EinsendungenDie zahlreichen Einsendungen der Mukoviszidose-Community geben hier einen bewegenden Einblick. Vielfältig, ideenreich und tiefgründig waren die eingesendeten Bilder: Von verschiedensten Zeichnungen und Gemälden über Basteleien bis hin zu Fotos und Fotocollagen war alles dabei. Gezeigt wurden Sehnsuchtsorte in der Ferne oder in der nahen Umgebung, nahestehende Menschen, tierische Begleiter und unvergessliche gemeinsame Erlebnisse. Die Kunstwerke der Teilnehmer können auf der Aktions-Website www.pari.com/kreativwettbewerb sowie auf der PARI-Facebook-Seite eingesehen werden.Spende zugunsten des Programmes muko.fit"Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz und den einzigartigen Werken und Geschichten, die wir erhalten haben und bedanken uns von Herzen bei allen Teilnehmern! Der Kreativ-Wettbewerb war ein voller Erfolg für die Mukoviszidose-Community und wir freuen uns immens, mit unserem Spendenerlös einen Beitrag zum Programm muko.fit des Mukoviszidose e.V. zu leisten", stellt Serena Mautone, Senior Product Manager der PARI Pharma GmbH zufrieden fest.Im Rahmen der digital durchgeführten Spendenübergabe überreichten Serena Mautone und Christian Rößer von PARI symbolisch ein "Mehr vom Leben" Multipicture bestehend aus Teilnehmer-Bildern an Daniela Horstmann, Referentin Unternehmenskooperationen/ Sponsoring beim Mukoviszidose e.V. und Dr. Corinna Moos-Thiele, die im Verein die sportwissenschaftliche Beratung sowie das Angebot muko.fit koordiniert.Das Spendengeld wird im Programm muko.fit eingesetzt. Damit hat der Mukoviszidose e.V. ein besonderes Beratungsangebot für Mukoviszidose-Betroffene ins Leben gerufen. Das Programm richtet sich an Patienten, die ihren Alltag - aufgrund einer schwierigen gesundheitlichen Situation oder aber aufgrund von (psycho-) sozialen Problemlagen - kaum mehr bewältigen können. Die psychosoziale und sportwissenschaftliche Unterstützung von muko.fit hat das Ziel, die gesundheitliche Situation der Betroffenen zu stabilisieren und ihre Lebensqualität zu verbessern.Über den Mukoviszidose e.V.Trotz aller Fortschritte ist Mukoviszidose auch heute immer noch nicht heilbar. Umso wichtiger ist die Arbeit des Mukoviszidose e.V., der sich für die Interessen von CF-Patienten und deren Angehörigen stark macht und sich in vielfältigen Projekten dafür einsetzt, die Einschränkungen durch die Erkrankung zu verringern. Unter www.muko.info erfahren Sie mehr zum Engagement des Vereins und seinem Angebotsspektrum.Über PARIPARI ist als Hersteller von Medizinprodukten und Arzneimitteln mit dem Schwerpunkt Inhalationsgeräte seit vielen Jahrzehnten die Marke des Vertrauens für Ärzte, Apotheken und Patienten und marktführend in Deutschland, sowie im Bereich Mukoviszidose weltweit. Die PARI Firmengruppe ist unter dem Dach der PARI Medical Holding GmbH in mehreren Tochtergesellschaften organisiert. Mit seinem Mukoviszidose-Portfolio, bestehend aus zwei Antibiotika-Arzneimitteln und dem eFlow®rapid Inhalationssystem trägt PARI Pharma wesentlich zur marktführenden Position der PARI Gruppe im Bereich Mukoviszidose bei.Pressekontakt:PARI Pharma GmbHMoosstr. 382319 StarnbergTel: 0049 8151 279 0Fax: 0049 8151 279 100E-Mail: publicrelations@pari.comOriginal-Content von: PARI GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12670/4984799