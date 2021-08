2016 gab es die Überlegung, dass Apple Tesla übernehmen könnte. Neue Enthüllungen setzen noch einen drauf: Tim Cook habe seinerzeit Elon Musks freche Forderung nicht erfüllen wollen. Der Tesla-Chef dementiert. Musk soll von Cook gefordert haben, ihm die Führung bei Apple abzutreten. Daraufhin habe Cook das Gespräch abrupt beendet. So steht es in dem kürzlich erschienenen Buch "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century", wie die LA Times in einer Rezension schreibt. Autor des Buchs ist der preisgekrönte Tech-Reporter Tim Higgins vom Wall Street Journal, der sich zuvor bei Bloomberg und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...