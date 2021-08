Die Mehrheit der Allfinanzvertriebe hierzulande ist trotz Corona-Krise stabil durch das Geschäftsjahr 2020 gekommen. Dies zeigt eine aktuelle Analyse des Finanzmagazins Cash. Auch in diesem Jahr hat die Zeitschrift eine Rangliste der größten Finanzvertriebe des Landes erstellt. Das Finanzmagazin Cash hat auch in diesem Jahr den Markt der Allfinanzvertriebe in Deutschland beleuchtet. Wie aus der Erhebung hervorgeht, verlieft für die deutliche Mehrzahl der befragten Unternehmen das Geschäftsjahr 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...