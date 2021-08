Münster (ots) - Das Tiefdruckgebiet "Bernd" hat Mitte Juli durch große Regenmengen für extreme Schäden vor allem in NRW und dem nördlichen Rheinland-Pfalz gesorgt. Über 180 Menschen sind bei dieser Katastrophe ums Leben gekommen. Zahlreiche Menschen verloren ihr Hab und Gut und sorgen sich um ihre Existenz.Vom Hochsauerland über das Ruhrgebiet und vom Rheinland bis in die Eifel waren viele Städte und Kreise extrem stark betroffen. Dort, wo die bereits vorher durchnässten Böden das Wasser nicht mehr aufnehmen konnten, haben sich die Wassermassen ihren Weg gesucht. Mit fatalen Folgen und extremen Schäden in Tälern und Flussniederungen. In NRW wurden die Stadt Hagen, die Kreise Aachen-Düren, der Rhein-Erft-Kreis sowie der Kreis Euskirchen in ganz besonderem Maße heimgesucht. In Rheinland-Pfalz waren zahlreiche Gemeinden in der Eifel sowie die Stadt Trier und Umgebung erheblich betroffen. Schäden von bis dahin unvorstellbarem Ausmaß sind im Kreis Ahrweiler und hier vor allem im Ahrtal zu beklagen.Auch erhebliche Schäden an über 40 Geschäftsstellen und einigen SparkassenfilialenDurch das Unwetterereignis wurden auch über 40 Provinzial-Geschäftsstellen sowie einige Sparkassenfilialen zum Teil erheblich getroffen. Mit vereinten Kräften und kollegialer Unterstützung war es möglich, Erreichbarkeit, Arbeitsfähigkeit sowie Betreuung der Kunden vor Ort aufrecht zu erhalten. Durch das flächendeckende Netz aus Provinzial-Geschäftsstellen und Sparkassen-Filialen konnte und kann so schnelle Hilfe für Kunden durch Vor-Ort-Regulierung sowie Soforthilfe geleistet werden."Bernd" extremer Höhepunkt einer Serie von UnwetterereignissenBereits im Juni hatte eine Serie von Unwetterereignissen für Millionenschäden bei Provinzial-Kunden gesorgt. Für "Bernd" haben die Kunden der Provinzial konzernweit (Stand: 2. August) insgesamt 33.142 Schäden mit einem Volumen von 761,3 Mio. Euro gemeldet. Dabei entfallen auf die Sparte Sach (das heißt v.a. Wohngebäude, Hausrat) 29.045 Schäden mit einem Schadenaufwand von 730,1 Mio. Euro sowie auf Kraftfahrt 4.097 Schäden mit einem Aufwand von 31,1 Mio. Euro. Aktuell sind bereits über70 Millionen Euro Entschädigungsleistungen zur Auszahlung gekommen. Die Gesamthöhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht absehbar. Dies liegt an der Vielfalt und der Komplexität der Schadenbilder und dem unfassbaren Ausmaß der Katastrophe.Regionale Lagezentren in Hagen und BonnZur Koordination und Unterstützung der Schadenregulierung wurden in Hagen und in Bonn Lagezentren eingerichtet. Das Lagezentrum in Hagen konnte inzwischen wieder abgebaut werden. Von Bonn aus starten weiterhin täglich die Schadenregulierer des Provinzial-Konzerns in die hauptbetroffenen Gebiete. Sie werden dabei unterstützt von weiteren Schadenregulierern anderer öffentlicher Versicherer und von externen Sachverständigen.Teuerstes Schadenereignis der Provinzial-GeschichteDr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender der Provinzial Holding: "Diese Unwetterkatastrohe hat sehr viel Leid über die Menschen in unserem Geschäftsgebiet gebracht. Das Tiefdruckgebiet Bernd ist das größte und teuerste Schadenereignis in der Geschichte der Provinzial. Jetzt geht es um schnelle Hilfe für die Betroffenen. Wir haben dazu unsere Kräfte in der Schadenregulierung aus allen Regionen des Konzerns gebündelt und unsere Bearbeitungsprozesse komplett auf eine möglichst pragmatische Hilfe für unsere Kunden ausgerichtet. Für den unglaublichen Einsatz unserer Vertriebspartner vor Ort, der vielen Beteiligten aus unserer Schadenregulierung und von zahlreichen weiteren Einheiten des Provinzial Konzerns sowie aus dem Kreis der öffentlichen Versicherer sagen wir ganz herzlichen Dank.""Als Regionalversicherer sind wir in den betroffenen Gebieten stark vertreten und haben dort viele Kunden. Ihnen werden wir in der kommenden Zeit in einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Außen- und Innendienst als kompetenter und leistungsfähiger Versicherer zur Seite stehen", ergänzt Sabine Krummenerl, für Komposit zuständiges Vorstandsmitglied der Provinzial Holding.Pressekontakt:Christian SchäferKonzernpressesprecherProvinzial Holding Aktiengesellschaftchristian.schaefer@provinzial.dePostanschrift: 48131 MünsterTel. +49 251 219-3644Original-Content von: Provinzial Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123040/4984843