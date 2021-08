DJ China nimmt Händler von Auto-Chips ins Visier

Von Stephanie Yang

PEKING (Dow Jones)--Chinas oberste Marktaufsichtsbehörde will gegen Händler von Auto-Chips ermitteln. Diese würden verdächtigt, die Preise während der weltweiten Chip-Knappheit in die Höhe zu treiben, wie die staatliche Behörde für Marktregulierung mitteilte.

Die Behörde will die Marktüberwachung verstärken und gegen illegale Praktiken wie Horten, und Absprachen vorgehen. Die Regulierungsbehörde nannte keine Namen von Unternehmen, gegen die ermittelt wird.

Die Automobilhersteller gehörten zu den ersten und am stärksten von der anhaltenden Chip-Knappheit der letzten Monate betroffenen Unternehmen. Die steigende Nachfrage nach Halbleitern nach dem Ende der Sperrungen von Covid-19 in vielen Regionen fiel mit weit verbreiteten Unterbrechungen der Chip-Produktion zusammen. Unter anderem schlossen Ford, General Motors und die Volkswagen AG daraufhin einige Produktionslinien.

Der chinesische Automarkt wurde zwar weniger stark in Mitleidenschaft gezogen, aber die Verantwortlichen der chinesischen Automobilindustrie haben in letzter Zeit den Halbleitermangel für die rückläufigen Verkaufszahlen verantwortlich gemacht. Im Juni beendeten Chinas Autoverkäufe eine 11-monatige Wachstumsserie mit einem Rückgang von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Halbleiter sind für die Stromversorgung verschiedener elektronischer Systeme in Autos unerlässlich.

Der weltweite Wettlauf um Chips im Automobilsektor und darüber hinaus hat zu Preissteigerungen und einem boomenden Geschäft für die Zwischenhändler geführt, die elektronische Komponenten vertreiben. Nach Ansicht verschiedener Experten, darunter Branchenverbände, Chip-Broker und Fälschungsforscher, hat dies auch ein ideales Umfeld für Betrug und bösartige Akteure geschaffen.

Die chinesischen Behörden haben versprochen, Halbleiter-Lieferketten aufzubauen, die weniger von Importen abhängig sind, und haben erklärt, dass sie mit Automobilherstellern und Chipherstellern zusammenarbeiten, um Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen.

August 03, 2021

