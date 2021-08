Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die digitale Revolution schreitet voran und verändert unseren Alltag in hohem Tempo, so die Experten von DWS.Ein paar Beispiele würden illustrieren, was heute etwa schon mit der Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz (KI) möglich sei: Sie könne Personen oder Objekte auf Bildern identifizieren und automatisch klassifizieren, Krebs im Frühstadium auf Röntgenbildern erkennen, oder das Verhalten von Menschen analysieren und zu entsprechenden Vorlieben Produkte empfehlen. "Bei vielen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz stehen wir gerade erst am Anfang", sei Tobias Rommel überzeugt, der den Aktienfonds DWS Invest Artificial Intelligence (ISIN LU1863263429/ WKN DWS2XA) manage. Vor allem in den Bereichen autonomes Fahren und Robotik sehe er große Fortschritte, die mithilfe des maschinellen Lernens erzielt werden könnten. ...

