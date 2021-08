Gegen Impfmüdigkeit und Verschwörungstheorien bringt die Regierung um Präsident Joe Biden eine Influencer-Impfkampagne auf den Weg. Damit sollen besonders junge Menschen angesprochen werden. Nur 42 Prozent der 18- bis 39-jährigen US-Amerikaner:innen haben bisher ihre Erstimpfung erhalten. Laut des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sei die Impfbereitschaft in dieser Gruppe am niedrigsten. Mit einer Influencer:innen-Kampagne möchte Joe Biden jetzt die Millenials und Generation Z zur Covid-19-Schutzimpfung bewegen. Spätestens seit Elvis sich 1956 vor laufenden Kameras ...

Den vollständigen Artikel lesen ...