Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG



Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.08.2021

Kursziel: 2,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Wandel zum Asset Light-Geschäftsmodell erreicht nächste Stufe - Teilverkauf des Colocation-Geschäfts vollzogen



q.beyond hat gestern die Veräußerung eines Rechenzentrums in Nürnberg an seinen Kunden DATEV verkündet. Wir sehen die Transaktion aus mehreren Gründen positiv.



Strategische Einordnung: Durch diesen Schritt reduziert q.beqond den Anteil nicht strategischer und kapitalintensiver Aktivitäten. Seit 2020 richtet das Unternehmen sein Geschäftsmodell auf plattformbasierte Innovationen aus und avisiert durch die Bereitstellung zukunftsträchtiger Branchenlösungen den Aufbau eines hochskalierbaren Produkt- und Leistungsportfolios. Im abgelaufenen Geschäftsjahr resultierten jedoch noch ca. 20 Mio. Euro der Erlöse aus dem Colocation-Geschäft, für das q.beyond bereits im Mai einen strukturierten Verkaufsprozess startete. Rund 10 bis 15% des Geschäftsvolumens innerhalb des Bereichs entfiel u.E. auf eine 2011 exklusiv für DATEV errichtete und nun an den Kunden veräußerte Rechenzentrumsfläche (ca. 1.000 Quadratmeter). Somit verbleibt ein Großteil (ca. 9.000 Quadratmeter) des Serverhousings vorerst noch im Unternehmen.

Einfluss auf die GuV und Bilanz: Im Zuge der Transaktion stellt q.beyond einmalige Effekte bei EBITDA und Free Cashflow im jeweils einstelligen Millionen-Euro-Bereich in Aussicht. Bei Übertragung der von uns bereits in vorherigen Comments angeführten Parameter (EBITDA-Marge ca. 25%, Verkaufserlös 8 bis 10x EBITDA) dürfte sich ein Kaufpreis zwischen 4,0 und 7,5 Mio. Euro ergeben. Wir lassen unsere Schätzungen allerdings angesichts der hohen Prognoseunsicherheit des Buchgewinns zunächst unverändert. q.beyond wird mit Veröffentlichung der Q2-Zahlen am 09. August laut eigenen Aussagen aufgrund der Transaktion ohnehin eine angepasste Jahresprognose veröffentlichen, aus der sich belastbarere Informationen ableiten lassen sollten.



Anhaltender M&A-Newsflow erwartet: Die verbliebenen zwei Rechenzentren wurden zu Jahresbeginn in die IP Exchange GmbH ausgegründet. Wir gehen noch in diesem Geschäftsjahr von einer Veräußerung der Tochtergesellschaft aus. Einerseits forciert q.beyond strategisch klar IoT-, Cloud- sowie SAP-Technologien und richtet seinen Fokus zunehmend auf eigene Lösungen (u.a. StoreButler, Edgizer-Plattform). Andererseits signalisiert der Vorstand ein hohes Interesse an den zum Verkauf stehenden Rechenzentren. Potenzielle Einnahmen (MONe: ca. 35-40 Mio. Euro) würden den derzeitigen Cash-Bestand in etwa verdoppeln und somit ein deutlich vergrößertes M&A-Volumen für Zukäufe ermöglichen. Im Rahmen der Akquisitionsstrategie forciert q.beyond grundsätzlich - neben der Beteiligung an Start-ups - Gesellschaften mit einem Umsatz von 5 bis 10 Mio. Euro. Diese sollen entweder den Branchenfokus verstärken, das Produktportfolio erweitern oder vorhandene Technologiekompetenzen z.B. in den Bereichen Internet of Things und Data Analytics erweitern. Mit der vollständigen Colocation-Veräußerung erscheinen dann auch Übernahmen von Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 20 Mio. Euro möglich.



Fazit: Der Teilverkauf stellt u.E. den nächsten Schritt im Rahmen der Konzentration auf Branchen- und Plattformlösungen dar. Noch in 2021 erwarten wir weiteren Newsflow hinsichtlich einer Veräußerung der übrigen Colocation-Sachanlagen sowie der Intensivierung von Akquisitionen. Wir bestätigen Kaufempfehlung und Kursziel.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22729.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°