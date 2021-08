137 Jahre alt und immer noch am Puls der Zeit: Der traditionsreiche US-Finanztechnologie-Anbieter NCR hat den Kryptomarkt für sich entdeckt - und will das Engagement mit einer weiteren Übernahme ausbauen. Noch in diesem Jahr soll die Krypto-Software-Firma LibertyX geschluckt werden. Entsprechende Pläne hat das Unternehmen am Montagabend offiziell verkündet. Finanzielle Details oder ein konkreter Zeitplan wurden dabei noch nicht genannt - Letzteres hänge von der Zustimmung der Aufsichtsbehörden ab. ...

