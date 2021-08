Asset Manager KKR & Co. hat beeindruckende Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal vorgelegt: Der Gewinn je Aktie stieg auf $1,05 und damit um $0,19 bzw. 22% über den Erwartungen der Analysten, die mit ihren $0,86 schon ein Gewinnwachstum von 120,5% (YoY) prognostiziert hatten! Verglichen mit den $0,39 aus dem Vorjahr stellen die nun erreichten $1,05 je Aktie sogar eine Gewinnsteigerung von knapp 270% dar! In Q1/21 hatte die Gewinnsteigerung "nur" bei 63% gelegen. ?Ich finde jedoch eine andere Zahl noch bedeutsamer: Ende Q2/21 lagen KKRs Assets Under Management bei $429 Mrd. und damit ...

