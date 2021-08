NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Die amerikanischen Staatspapiere konnten damit nicht an den starken Wochenauftakt am Montag anknüpfen, als enttäuschende Daten zur Stimmung der US-Einkaufsmanager in der Industrie für eine stärkere Nachfrage nach Festverzinslichen sorgten.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,01 Prozent auf 134,98 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,17 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am US-Rentenmarkt. Erst im weiteren Handelsverlauf könnten US-Konjunkturdaten für etwas mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zum Auftragseingang in der amerikanischen Industrie./jkr/jsl/mis