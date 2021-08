Der Welthandel brummt, die Kapazitäten in der Containerschifffahrt sind dünn. Diese Kombination sorgt weiterhin für explodierende Frachtraten. Hapag Lloyd hat seine Prognose für 2021 konkretisiert. Das Konzern-Ebit werde nun in einer Bandbreite von 7,5 bis 9,5 Mrd. $ erwartet. Bisher hieß die Prognose nur: "deutlich über Vorjahr", als ein Ebit von 1,5 Mrd. $ zu Buche stand. Das wurde mit neuen Spitzenkursen (gestern + 8 %) honoriert.



Ich schlage die Brücke zu Ernst Russ. Das Unternehmen ist mit einer Flotte von insgesamt 70 Container- und Tankschiffen - davon 18 im mehrheitlichen Besitz - quasi eine Art Hapag-Lloyd im Miniformat. Wir rechnen mit entsprechenden Halbjahreszahlen am 06. September.



