Der Halbleiterkonzern Infineon kämpft gegen die Chip-Knappheit an. Vorstandschef Reinhard Ploss sprach am Dienstag in Neubiberg bei München von einer "weiterhin sehr angespannten Liefersituation". Zugleich bremst ein neuer Corona-Ausbruch in Malaysia die Fertigung im dortigen Werk Malakka.

