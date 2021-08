Die Société Générale erzielte in ihrem besten ersten Halbjahr seit fünf Jahren einen Gewinn. Die französische Bank hat sich von den hohen Verlusten zu Beginn der Pandemie wieder erholen können. Die Aktie hat am heutigen Dienstag mit einem starken Kurssprung reagiert. So können Trader davon profitieren.Der Nettogewinn belief sich im zweiten Quartal auf 1,44 Milliarden Euro, verglichen mit einem Verlust von 1,26 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Dies resultiert aus der Erholung des Privatkundengeschäfts, ...

