Mercedes-Benz hat sein neues "flexibles Ladesystem" vorgestellt, das mit Adaptern das Laden an den unterschiedlichsten Anschlüssen ermöglichen soll. Dabei handelt es sich um einen Juice Booster der Schweizer Firma Juice Technology mit Mercedes-Schriftzug. Mercedes gibt in der Mitteilung an, man habe mit dem flexiblen Ladesystem eine "Ladelösung für alle geschaffen, die viel mit einem Elektrofahrzeug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...