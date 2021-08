Der deutsche Leitindex pendelt weiter auf hohem Niveau. Ein Durchbruch aus der Handelsspanne ist immer noch nicht gelungen. Wann kommt hier Bewegung rein?Über 200 % Gewinn in einem halben Jahr? Realistisch? JA!https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfhartzertUm das vorwegzunehmen. Die technische Analyse ist in der Lage, Zeitziele zu definieren. Insbesondere bei Chartformationen stellt dies ein bewährtes Mittel dar. Aus meiner Sicht ist aber eine derartige Chartformation in dem aktuellen Kursgeschehen nicht auffindbar. Zumindest in der Gestalt, dass es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...