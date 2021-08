DER AKTIONÄR wird 25 Jahre. Nutzen Sie jetzt die Jubiläumsangebote unter: https://tinyurl.com/3mbc37d9 Der August ist noch jung und dennoch hat der Dow Jones bereits wieder ein neues Allzeithoch markiert. Danach ging ihm jedoch die Luft aus und er ging mit einem Verlust von 0,3 Prozent aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Alibaba, Square, Under Armour, Martin Marietta Materials, Alphabet, Peloton und Tesla. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Sissi Hajtmanek, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.