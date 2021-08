Vor wenigen Tagen hat sich die Porsche Automobil Holding SE an der Isar Aerospace beteiligt. Viele Anleger fragen sich sicherlich, was die Firma mit einer derartigen Investition bezwecken will. Blickt man auf die vergangenen Beteiligungen der Holding, die bereits unter andere in Firmen mit Fokus auf 3d-Druck, Lidar-Technologie für selbst fahrende Autos und Software besteht, macht das Investment von Porsche durchaus Sinn!"Als Investor mit Fokus auf Mobilitäts- und Industrietechnologien sind wir davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...