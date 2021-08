Die Aktie von Gazprom präsentiert sich weiterhin in einer bemerkenswert starken Verfassung. Die Anteile des weltgrößten Erdgasproduzenten nähern sich Stück für Stück dem bisherigen Jahreshoch an - obwohl es zuletzt von den Rohstoffmärkten eher wenig Rückenwind gab. So knickten die Ölpreise gestern ein. Einer der Gründe: In China hatte sich die Stimmung von Einkaufsmanagern in der Industrie unerwartet stark eingetrübt. Ein vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" veröffentlichter Indexwert fiel um 1,0 Punkte ...

