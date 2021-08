Nach wie vor hält sich der Dow in der oberen Hälfte seiner Handelsspanne auf. Der lang ersehnte Befreiungsschlag blieb bisher aus, zugleich nimmt der Druck auf die ersten Haltezone zu. Von Franz-Georg Wenner August und September zählen an den Aktienmärkten zu den beiden schwächsten Monaten im Jahresverlauf. Am gestrigen Handelstag waren die wieder stärker aufkeimenden Sorgen der Anleger besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...