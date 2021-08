Alibaba mit Umsatzanstieg - Wachstum verliert an Geschwindigkeit

Werbung



Der chinesische Online-Konzern Alibaba legte heute sein Zahlenwerk für die Monate April bis Juni vor. Dabei stehen die positiven Zahlen im Schatten des vorangegangenen Quartals.



Die chinesische Alibaba Group weist einen Umsatzanstieg von 34% im Juniquartal vor und erreichte somit einen Umsatz in Höhe von 205,74 Milliarden RMB. Das EBITDA schrumpfte um 5% zum Vorjahr, die Gruppe erreichte aber eine starke EBITDA-Marge in Höhe von 24%. Während im vorangegangenen Quartal ein Umsatzanstieg von 64 Prozent verzeichnet werden konnte, konnte das Wachstumstempo in den Monaten von April bis Juni jedoch nicht aufrecht gehalten werden. Nichtsdestotrotz stieg die Anzahl der jährlich aktiven Nutzer um 45 Millionen auf 1,18 Milliarden Nutzer an und wuchs somit deutlich stärker als noch im letzten Geschäftsquartal.

Alibaba profitiere weiterhin vom allgemeinen chinesischen Wachstum und positiver Konjunktur, wie der Konzern heute berichtete. Insbesondere die Konsolidierung der Anteile an Sun Art, die nach Umsatz größte Supermarktkette Chinas, stellte 12% der Erlöse dar. Die Diversifikation der Lieferketten und das Ziel, ein ganzheitliches Marktplatzangebot für Kunden bereitzustellen, sei laut der Gruppe das Fundament des Konzerns.





