Der Sportartikelkonzern übertraf im Q2 die Erwartungen mit 768 Mio. $ Umsatz (+ 157 %) aus dem Verkauf über den Großhandel und 561 Mio. $ (+ 52 %) per Direktabsatz.



Für das Gesamtjahr peilt UA ein Umsatzplus im Bereich oberhalb von 20 % an, der Gewinn je Aktie soll 0,50 bis 0,52 $ betragen. Dieses Ziel lag vorher bei 0,28 bis 0,30 $ je Aktie und die Analysten hatten 0,33 $ eingeplant. CEO Patrik Frisk geht davon aus, in 2021 eine solide Basis für weiteres Wachstum zu legen.



Die Aktie von UNDER ARMOUR verteuert sich in den USA vorbörslich 6,6 % und notiert bei 22,50 $. Anfang Mai wurden schon rund 25,50 $ markiert.



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



