Der DAX begann den Auftakt in den Monat August fulminant. Diese Reaktion ist meist den institutionellen Anlegern geschuldet, die das neue Geld der Anleger in den Markt investieren. Doch die Freude hielt nicht lange. Der ganze Anstieg am gestrigen Morgen wurde wieder verkauft. Noch hält sich der Index über der wichtigen Zone bei 15.430 / ...

Den vollständigen Artikel lesen ...