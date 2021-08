Leipzig (ots) - In Dresden haben am 3. August die Dreharbeiten zu "Katz und Maus" (AT) mit den Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) begonnen. In ihrem neuen Fall wird eine Journalistin entführt. Kurz darauf kommt auch Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) dem Täter viel näher als beabsichtigt.Die Klatschreporterin Brigitte Burkhard (Elisabeth Baulitz) wird auf offener Straße in Dresden verschleppt. Ihr Entführer versteckt sein Gesicht hinter einer Maus-Maske und wendet sich mit einer Videobotschaft an die Polizei. Die Kommissarinnen Gorniak, Winkler und ihr Chef Schnabel werden mit der Behauptung konfrontiert, 150 in Sachsen entführte Kinder würden in einem Dresdner Keller gefangen gehalten. Befreien sie sie nicht innerhalb von vierundzwanzig Stunden, muss Brigitte Burkhard sterben. Fieberhaft sucht die Polizei nach der entführten Journalistin, ein Spezialeinsatzkommando stürmt die in Frage kommende Gaststätte. Doch hier gibt es keinerlei Spuren für ein Verbrechen ... Schnabel sieht keinen anderen Weg, als sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Die Reaktion folgt prompt: Der Mann mit der Maus-Maske tötet seine Geisel. Am nächsten Tag blickt der Kriminalhauptkommissar selbst gefesselt in das maskierte Angesicht des Entführers.In weiteren Rollen zu sehen sind Hans Löw ("Tatort - Limbus", "Charité"), Christina Hecke ("Spätzle arrabbiata - oder eine Hand wäscht die andere"), Alida Bohnen ("Gespräche mit Astronauten", Schauspiel Graz), Kai Ivo Baulitz ("Blood Red Sky")."Katz und Maus" (AT) ist eine Produktion von MadeFor (Produzentinnen: Nanni Erben und Tasja Abel, Producerin: Philine Zebralla) im Auftrag des MDR (Redaktion: Sven Döbler) für Das Erste. Das Drehbuch stammt von Jan Cronauer ("Der Kriminalist", "Tatort - Wir haben nichts Besseres verdient") und Stefanie Veith ("Tatort - Die Zeit ist gekommen", "Tatort - Wo ist nur mein Schatz geblieben?"). Mit "Katz und Maus" setzt Regisseur Gregory Kirchhoff ("Baumbacher Syndrome", "Dusky Paradise") seinen ersten Tatort in Szene. Die Bildgestaltung übernimmt Dino von Wintersdorff ("Baumbacher Syndrome").Die Dreharbeiten laufen noch bis zum 1. September 2021. Der Sendetermin wird voraussichtlich 2022 im Ersten sein.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00 6376, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4985158