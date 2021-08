Amerika galt lange als Blaupause für das schnelle Durchimpfen der Bevölkerung. Doch seit Wochen wächst die Impfskepsis. Jetzt will US-Präsident Biden den Druck auf die Ungeimpften im Land erhöhen - auch im Hinblick auf die zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten. Doch das ist längst nicht die einzige Baustelle der noch jungen Regierung. In der aktuellen Ausgabe von "Money Train - Der Aktienexpress" spricht Martin Weiß mit der in New York lebenden Journalistin Sabrina Keßler über rasant sinkende Zustimmungswerte ...

